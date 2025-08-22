Com boa premiação em dinheiro, Alto Santana vive expectativa para 'Barretin 2025'

De 28 a 31 de agosto acontecerá a 22° edição da Festa de Peão do Alto Santana, tradicional região rural de Paranaíba. Com rodeio oferecendo premiação de 16 mil Reais em dinheiro, o evento promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. Além de proporcionar entretenimento, a festa mantém tradições e movimenta a economia da comunidade local.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o vereador Lúcio Antônio de Freitas (PSDB), um dos organizadores e apoiadores da atração, falou sobre o evento.