Comandante do 13º BPMMS comenta regulamentação de bicicletas elétricas após acidente que matou criança

A sessão da Câmara Municipal de Paranaíba, realizada na noite de segunda-feira (27), contou com a presença do comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (BPMMS), tenente-coronel Paulo Ribeiro.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o militar comentou o posicionamento da instituição em relação ao uso de bicicletas elétricas no município e ao projeto de lei aprovado recentemente que regulamenta a circulação desses veículos.

Durante sua fala, o comandante destacou a importância da regulamentação para garantir mais segurança no trânsito e evitar novos acidentes. Ribeiro também expressou pesar e solidariedade diante da tragédia ocorrida no último domingo, quando uma menina de 3 anos e 11 meses morreu após ser atingida por uma bicicleta elétrica, fato que causou grande comoção na cidade.

O tenente-coronel reforçou que a Polícia Militar está comprometida em atuar na fiscalização e orientação dos condutores de bicicletas elétricas, em parceria com o poder público municipal, para assegurar o cumprimento da nova legislação e preservar vidas. Ouça a entrevista: