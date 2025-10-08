Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

FERIADO

Comércio de Paranaíba poderá abrir durante o feriado estadual, informa ACIP

A possibilidade de abertura foi confirmada pela Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP), que consultou o sindicato da categoria

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

A possibilidade de abertura foi confirmada pela Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP), que consultou o sindicato da categoria - Foto/Arquivo

O próximo sábado, 11 de outubro, será feriado estadual em razão da criação do Estado de Mato Grosso do Sul. No entanto, apesar da data comemorativa, o comércio local poderá funcionar normalmente, desde que siga as determinações legais previstas na legislação trabalhista.

A possibilidade de abertura foi confirmada pela Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP), que consultou o sindicato da categoria sobre o funcionamento das lojas durante o feriado, que antecede o Dia das Crianças, celebrado no domingo, 12 de outubro.

Segundo publicação oficial da ACIP nas redes sociais, os estabelecimentos que decidirem abrir deverão respeitar exigências como o pagamento de horas extras aos funcionários e a concessão de folga compensatória na semana seguinte.

A entidade também informou que está à disposição para orientar e prestar apoio aos empresários associados que optarem pela abertura do comércio na data.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o presidente da ACIP, Emerson Chaves, reforçou que a iniciativa visa dar suporte ao setor varejista, especialmente em datas estratégicas para o aumento das vendas, como o Dia das Crianças. Ouça:

