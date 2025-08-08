Comércio funcionará em horário especial no sábado véspera do Dia dos Pais

A Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) informou que o comércio local funcionará em horário especial no sábado (9), véspera do Dia dos Pais. De acordo com Milene Queiroz, gerente da associação, as lojas estarão abertas até as 17h.
A gerente relembra consumidores sobre a promoção “De Pai pra Filho” e explica sobre os prêmios que serão sorteados aos consumidores das lojas credenciadas. Ouça:
