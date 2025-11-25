Comissão do Senado debate impactos do Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal discutiu hoje, 25, em audiência pública, os impactos do Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul, região que concentra investimentos bilionários e abriga algumas das maiores indústrias do setor no mundo. Proposta pelo senador Nelsinho Trad, PSD MS, a reunião contou com a participação de prefeitos, entre eles Antônio Ângelo, de Inocência, Maycol Queiroz, de Paranaíba, e Roberson, de Ribas do Rio Pardo, além de representantes do governo estadual e dirigentes de empresas.

Sob a coordenação de Nelsinho Trad, o debate abordou os efeitos do setor da celulose em onze municípios do estado. Embora a expansão seja positiva para a economia regional, o senador destacou os gargalos provocados pela falta de planejamento adequado. Segundo ele, cidades pequenas enfrentam sobrecarga imediata. Conforme observou, uma cidade com cerca de oito mil habitantes passa a receber, de forma repentina, fluxo populacional equivalente ao seu próprio tamanho apenas para atender às obras das indústrias.

As novas fábricas no Vale da Celulose devem gerar cerca de cem mil empregos nos próximos cinco anos, o que representa mais de quatorze mil contratações anuais. Pelos cálculos de Nelsinho Trad, os municípios da região recebem investimentos de aproximadamente cento e três milhões de reais em curto e médio prazos, com capacidade produtiva de até catorze milhões e duzentas e cinquenta mil toneladas de celulose ao ano, patamar que coloca o estado em posição de destaque no cenário nacional e internacional.