Comissão do Senado debate impactos do Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal discutiu hoje, 25, em audiência pública, os impactos do Vale da Celulose em Mato Grosso do Sul, região que concentra investimentos bilionários e abriga algumas das maiores indústrias do setor no mundo. Proposta pelo senador Nelsinho Trad, PSD MS, a reunião contou com a participação de prefeitos, entre eles Antônio Ângelo, de Inocência, Maycol Queiroz, de Paranaíba, e Roberson, de Ribas do Rio Pardo, além de representantes do governo estadual e dirigentes de empresas.
Sob a coordenação de Nelsinho Trad, o debate abordou os efeitos do setor da celulose em onze municípios do estado. Embora a expansão seja positiva para a economia regional, o senador destacou os gargalos provocados pela falta de planejamento adequado. Segundo ele, cidades pequenas enfrentam sobrecarga imediata. Conforme observou, uma cidade com cerca de oito mil habitantes passa a receber, de forma repentina, fluxo populacional equivalente ao seu próprio tamanho apenas para atender às obras das indústrias.
As novas fábricas no Vale da Celulose devem gerar cerca de cem mil empregos nos próximos cinco anos, o que representa mais de quatorze mil contratações anuais. Pelos cálculos de Nelsinho Trad, os municípios da região recebem investimentos de aproximadamente cento e três milhões de reais em curto e médio prazos, com capacidade produtiva de até catorze milhões e duzentas e cinquenta mil toneladas de celulose ao ano, patamar que coloca o estado em posição de destaque no cenário nacional e internacional.
O impacto regional influencia diretamente a economia brasileira. Mato Grosso do Sul responde por quase oito por cento do valor bruto da produção florestal e cerca de vinte e quatro por cento da produção nacional de celulose, setor que já superou a soja entre as exportações do estado, alcançando faturamento de um bilhão e quatrocentos e quarenta milhões de dólares no mercado internacional no início de 2025.
No entanto, o senador alerta que o crescimento acelerado traz desafios ambientais e sociais. Conforme destacou, serviços públicos, oferta de moradias e infraestrutura urbana são insuficientes diante da demanda crescente. Ele observou também que os preços dos imóveis e aluguéis tiveram alta expressiva, o que pressiona famílias de menor renda e as empurra para áreas periféricas carentes de estrutura. Para Nelsinho Trad, nenhum desenvolvimento deve ser planejado sem ouvir quem vive e trabalha no Vale da Celulose.
Durante a audiência, o senador recebeu os prefeito Maycol Queiroz, que representou os prefeitos José Natan, de Aparecida do Taboado, e Rodrigo Teixeira, de Cassilândia. Participaram ainda o prefeito de Inocência, Ângelo Guerreiro e o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Luiz Moreira. Em publicação nas redes sociais, Nelsinho Trad ressaltou os objetivos do encontro ao afirmar que as transformações provocadas pelo avanço da celulose atingem diretamente cada município da região e exigem atualização constante das lideranças locais. Maycol Queiroz reforçou que as demandas são muitas e que o setor, embora traga desafios, representa um avanço significativo. Para ele, o diálogo com o Senado é fundamental para atender às necessidades emergentes e permitir que o desenvolvimento ocorra de forma equilibrada.