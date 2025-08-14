Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Condenado por roubo recolhido pela Polícia Civil em Paranaíba

Homem condenado a quase 3 anos de reclusão teve o regime regredido do semiaberto para o fechado após decisão judicial; prisão foi realizada pelo SIG sem intercorrências

Roberto Chamorro

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que as denuncias anónimas podem ser feitas pelos canais oficias, com garantia do sigilo.
A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que as denuncias anónimas podem ser feitas pelos canais oficias, com garantia do sigilo.

Nesta terça-feira (12), em cumprimento a determinação judicial, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), efetuou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado de um condenado por roubo. A decisão foi fundamentada na Lei de Execução Penal.

O sentenciado foi localizado e conduzido à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprir o restante da pena, fixada em 2 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão.

Notícias Relacionadas

O mandado de prisão foi expedido devido ao descumprimento das condições impostas no regime anterior. A ação foi concluída sem intercorrências, reforçando o compromisso da Polícia Civil com o cumprimento das decisões judiciais e a preservação da ordem pública.

A corporação destacou a importância da colaboração da população e informou que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos