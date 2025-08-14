Condenado por roubo recolhido pela Polícia Civil em Paranaíba

Nesta terça-feira (12), em cumprimento a determinação judicial, a Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), efetuou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado de um condenado por roubo. A decisão foi fundamentada na Lei de Execução Penal.

O sentenciado foi localizado e conduzido à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprir o restante da pena, fixada em 2 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão.