Confira o plantão policial desta quarta-feira

Área de pastagens dimunui em Paranaíba e lavouras crescem a cada ano

Paranaíba, assim como outras cidades do Mato Grosso do Sul, está passando por um intenso processo de transformação no uso e ocupação do solo. Essa mudança está sendo envolvida principalmente pelo agronegócio, segundo estudo divulgado recentemente pela Aprosoja-MS, dentro do programa SIGMS (Sistema de Informações Geográficas do Mato Grosso do Sul), que monitora diariamente as […]