Confusão por veículo em oficina resulta em pancadaria e feridos em Paranaíba

Uma confusão envolvendo quatro pessoas terminou em dano a veículo e encaminhamento dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil na tarde de domingo (11), no Centro de Paranaíba (MS).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi acionada entre 14h24 e 14h29 após denúncia de uma via de fatos em um endereço na Rua Júlio Mário Abbot Castro Pinto. A ocorrência teria resultado em danos a um automóvel pertencente a uma das partes.

No local, os policiais constataram que o desentendimento começou após um homem ir até a residência de outro para retirar um veículo, com a justificativa de levá-lo a uma oficina diferente da inicialmente combinada. A situação evoluiu para uma discussão verbal e, com a chegada de familiares de ambos os envolvidos, houve agressões físicas entre quatro pessoas.

Segundo relatos colhidos pela polícia, durante a confusão, um dos envolvidos utilizou uma chave de rodas e danificou o veículo do outro. O automóvel teve diversos vidros quebrados, incluindo para-brisa, vidros laterais dianteiro e traseiro, além do vidro traseiro.

Ainda conforme o registro policial, dois dos envolvidos apresentavam lesões aparentes. Um deles sofreu ferimento na mão direita e hematoma no braço esquerdo, próximo ao ombro. O outro apresentava lesão próxima ao joelho direito e hematomas no joelho esquerdo e no braço esquerdo, na região do punho.

Durante o atendimento da ocorrência, peças pertencentes ao veículo de um dos envolvidos teriam sido retiradas da residência e colocadas em outro automóvel, que deixou o local.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para as providências cabíveis. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para registro e apuração dos fatos.