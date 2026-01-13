Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

PANCADARIA

Confusão por veículo em oficina resulta em pancadaria e feridos em Paranaíba

Chave de rodas, pedaço de vidro, socos, chutes e peças, tudo fez parte da confusão que terminou em detenção e ferimentos para os envolvidos

Leonardo Guimarães

Quatro pessoas se envolveram na confusão e apresentaram lesões leves, segundo a PM - Foto/Arquivo
Quatro pessoas se envolveram na confusão e apresentaram lesões leves, segundo a PM - Foto/Arquivo

Uma confusão envolvendo quatro pessoas terminou em dano a veículo e encaminhamento dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil na tarde de domingo (11), no Centro de Paranaíba (MS).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi acionada entre 14h24 e 14h29 após denúncia de uma via de fatos em um endereço na Rua Júlio Mário Abbot Castro Pinto. A ocorrência teria resultado em danos a um automóvel pertencente a uma das partes.

No local, os policiais constataram que o desentendimento começou após um homem ir até a residência de outro para retirar um veículo, com a justificativa de levá-lo a uma oficina diferente da inicialmente combinada. A situação evoluiu para uma discussão verbal e, com a chegada de familiares de ambos os envolvidos, houve agressões físicas entre quatro pessoas.

Segundo relatos colhidos pela polícia, durante a confusão, um dos envolvidos utilizou uma chave de rodas e danificou o veículo do outro. O automóvel teve diversos vidros quebrados, incluindo para-brisa, vidros laterais dianteiro e traseiro, além do vidro traseiro.

Ainda conforme o registro policial, dois dos envolvidos apresentavam lesões aparentes. Um deles sofreu ferimento na mão direita e hematoma no braço esquerdo, próximo ao ombro. O outro apresentava lesão próxima ao joelho direito e hematomas no joelho esquerdo e no braço esquerdo, na região do punho.

Durante o atendimento da ocorrência, peças pertencentes ao veículo de um dos envolvidos teriam sido retiradas da residência e colocadas em outro automóvel, que deixou o local.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba para as providências cabíveis. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para registro e apuração dos fatos.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos