Congresso Internacional reúne especialistas em Direitos Humanos

Começa hoje em Paranaíba, o VII Congresso Internacional de Direitos Humanos, reunindo acadêmicos, autoridades, juristas, docentes, pesquisadores e estudantes de diversas regiões do país. O evento, organizado pelas Faculdades Integradas Fipar, será realizado no Casarão Eventos, com apoio de empresas locais — uma união que consolida o encontro como um dos mais importantes do calendário jurídico regional.

A abertura fica por conta do Dr. Lucas Rosa, advogado que disputou a presidência da OAB/MS na última eleição e que é conhecido por defender uma advocacia ancorada em valores cristãos. Ele vai tratar de um tema provocativo: “Advocacia e seu poder/dever de garantir, proteger e restaurar os direitos humanos”.

Mas a programação já começou com mudanças. A Comissão Organizadora informou que, por questões técnicas, a Dra. Lucia Faccin não conseguiu chegar a tempo da abertura. Quem assume a missão de palestrar nesta noite é o Dr. Gervásio Alves de Oliveira Junior, que trará sua experiência de 40 anos no Direito — especialmente nas áreas Agrária, Tributária, Sucessões e Contratos — para falar sobre “Entraves contemporâneos à proteção do sistema produtivo e sua instabilidade social”. O Dr. Gervásio tem trajetória marcante, com mais de duas décadas de atuação na Famasul. A mediação será feita pelo procurador jurídico do município, Dr. Marcelo Faccin.

Na quinta-feira, a programação segue intensa. A Dra. Raquel Manna, doutora em Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra, ex-professora da Fipar e da UEMS, entre 2003 e 2011, sobe ao palco com a instigante palestra: “Quem julga o julgador? O STF e a erosão das garantias constitucionais”.