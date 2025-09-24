Consultório sobre rodas leva atendimento odontológico gratuito à zona rural de Paranaíba

A população rural de Paranaíba (MS) contará com atendimento odontológico gratuito a partir do dia 29 de setembro, por meio do Programa Sorrindo no Campo. A iniciativa, promovida pelo Sistema Famasul em parceria com o Sindicato Rural de Paranaíba, traz ao município um consultório odontológico itinerante que permanecerá na cidade até o dia 4 de outubro.

Durante os seis dias de atendimento, o “consultório sobre rodas” oferecerá procedimentos como aplicação de flúor, extrações, remoção de tártaro, restaurações e atendimentos de urgência de menor complexidade. Além dos serviços clínicos, o programa também inclui ações educativas voltadas à saúde bucal, como orientações de higiene e prática de escovação assistida por profissionais.

A expectativa é atender até 14 pacientes por dia. Para participar, é necessário fazer a inscrição antecipadamente diretamente com o Sindicato Rural de Paranaíba, pelos telefones (67) 98142-0849 ou (67) 3668-1017.

A iniciativa reforça a importância da promoção da saúde no campo, levando serviços essenciais a comunidades com acesso limitado à atenção básica odontológica. Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Sindicato.