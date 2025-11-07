Em entrevista ao Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba, o coordenador do programa, Marquinho Ashley explicou como funciona a “armadilha”. Assista:
SAÚDE
Controle de Vetores inicia instalação de 'arapucas' para captura de mosquito da dengue
O objetivo é fazer o monitoramento para saber o nível de infestação Aedes aegypti, inseto transmissor de arboviroses, como dengue, Chikungunya e Zika em todo o município
CELEBRAÇÃO
Instituto Irmã Emiliana comemora 15 anos de fundação em Paranaíba
Data será marcada por homenagem à história e ao trabalho desenvolvido pela entidade
MONTANDO UM TIME!
Azambuja se reúne com Valdemar da Costa neto e avalia convidar Contar para o PL
Reinaldo Azambuja prioriza a reeleição de Riedel, aciona filiações no PL e avalia Contar para dobradinha ao Senado.
LITERATURA
Mãe lança livro “Deus do Recomeço” e compartilha história de fé e superação em Paranaíba
Obra de Fernanda Silva Lamblem Beretta narra os desafios vividos após o nascimento da filha durante a pandemia e celebra o poder da esperança.
MEIO AMBIENTE
Fazendeiro é multado em R$ 480 mil por maus-tratos a gado em Cassilândia
Polícia Militar Ambiental e IAGRO encontraram rebanho em estado de subnutrição e várias carcaças em fazenda com pasto degradado.
JUSTIÇA
CEJUSC de Paranaíba alcança resultados expressivos em conciliações e mediações desde sua instalação
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania atua no Fórum local desde outubro de 2024 e oferece atendimento gratuito à população
Vacinação
Paranaíba realiza campanha 'Aluno Imunizado' para atualizar carteiras de vacinação em escolas
Vacimóvel vai percorrer unidades da rede pública e privada entre os dias 10 e 19 de novembro para verificar cartões de vacina de crianças e adolescentes