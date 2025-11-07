Controle de Vetores inicia instalação de 'arapucas' para captura de mosquito da dengue

FUTURO DAS ÁGUAS!

Do concreto que repele à cidade que absorve: Campo Grande rumo à Cidade-Esponja

Campo Grande, coração do Cerrado, enfrenta chuvas mais intensas e estiagens prolongadas. Por isso, e de modo estratégico, a capital oficializou, por lei municipal publicada em 30/10/2025, o conceito de Cidade-Esponja. Na prática, o município prioriza infiltração, retenção e reaproveitamento da água de chuva no tecido urbano. Além disso, articula infraestrutura verde, operação inteligente do […]