MORTE NO RIO

Corpo encontrado em Paranaíba é identificado como jovem desaparecido desde 31 de outubro, diz site

Com a confirmação de que o corpo encontrado por pescadores é o de Nadson, a Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte

Leonardo Guimarães

A informação foi divulgada durante a madrugada de domingo (16) - Foto/ Arquivo RCN67
A informação foi divulgada durante a madrugada de domingo (16) - Foto/ Arquivo RCN67

O corpo localizado no rio Paranaíba na tarde de sábado (15) foi identificado como sendo do jovem Nadson Bispo dos Santos, desaparecido desde 31 de outubro. A informação foi divulgada durante a madrugada de domingo (16) pelo perfil de notícias Paranaíba News. De acordo com as informações, em contato com o perfil, familiares de Nadson autorizaram a divulgação da confirmação da identificação do corpo.

Sobre o desaparecimento de Nadson, as equipes do Corpo de Bombeiros haviam encerrado as buscas após três dias de trabalho intenso, realizado com apoio de embarcações e drones. As operações se concentraram nas proximidades da ponte Alencastro, na MS-497, região onde um veículo abandonado havia sido encontrado anteriormente com documentos pertencentes a Nadson.

Com a confirmação de que o corpo encontrado por pescadores é o de Nadson, a Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte.


