Corrida pelo papelão mobiliza crianças em Paranaíba

Aluna da escola Liduvina, localizada no bairro Industrial de Lourdes, ela surpreendeu ao arrecadar mais de 800 quilos de papelão. Recebeu apoio da mãe, Ana Paula, de familiares e amigos para a coleta do material, que foi entregue e pesado na quinta-feira (27), com auxílio de um caminhão.

O sonho de estar no camarim de Ana Castela levou a estudante Anny Gabrielly, de 8 anos, a aceitar o desafio de juntar a maior quantidade de papelão reciclável para trocar por uma pulseira com acesso ao camarim da artista.

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Paranaíba disputam quem arrecada a maior quantidade de papelão reciclável em troca de uma pulseira para visita ao camarim da cantora Ana Castela, antes do show no dia 3 de julho, próxima quinta-feira.

A disputa está tão acirrada que obrigou a diretora da escola, Naubia de Souza Machado, a colocar fiscais para garantir o controle da chegada de material. Ela confirmou que há outra aluna que lidera o ranking de arrecadações, com mais de 900 quilos arrecadados.

Maria Jullya, de 9 anos, conta com o apoio de toda a família para continuar a arrecadação e manter-se em primeiro lugar. Para se manter no pódio, a família de Maria Jullya está buscando papelão até em Aparecida do Taboado, com ajuda do avô.

Superando o luto pela perda da irmã de apenas 9 meses, ela encontrou no desafio lançado pelo prefeito uma chance de realizar o sonho de conhecer Ana Castela. A mãe, Letícia Marinho, monitora em uma creche local, diz que o esforço de toda a família para juntar a maior quantidade de papelão está sendo por esse motivo.

O último dia de arrecadação será nesta segunda-feira, quando uma ata será lavrada com os resultados. Pelas redes sociais, os pais relatam que as crianças não estão nem dormindo direito, pela ansiedade — e que ficam pegando caixa toda hora.

Autor da ideia, o prefeito Maycol Queiroz ficou surpreso com os primeiros resultados e disse que a próxima campanha será para arrecadação de garrafas PET. Ele quer ampliar a participação das crianças na campanha de conscientização para a coleta seletiva na cidade. No próximo dia 14 de julho, ele deve entregar a Usina de Tratamento de Resíduos (UTR), que está sendo montada no aterro sanitário, em cumprimento a termo homologado junto ao Ministério Público.