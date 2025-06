Costelada Beneficente arrecada mais de R$ 80 mil e reforça espírito solidário do Moto Grupo Rota 158

O Moto Grupo Rota 158 foi homenageado com Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Paranaíba, em reconhecimento pela organização e realização da 8ª edição da Costelada Beneficente, ocorrida nos dias 16 e 17 de maio, no recinto do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira.

A iniciativa partiu do vereador Fabiano Agi e foi subscrita pela maioria dos vereadores presentes ao plenário. O encontro deste ano recebeu mais de 1.600 pessoas, entre moradores locais, motociclistas visitantes e colaboradores.

Com a participação de oito bandas, em dois dias, o evento proporcionou entretenimento, fomentou a cultura e reafirmou o espírito de união, amizade e serviço ao próximo que inspira o grupo desde sua fundação, em 2012.

O Moto Grupo foi fundado por iniciativa de Tiago Fontebasso, Odair Fontebasso, Toni, Ricardo Queiroz (Boi), Weliton (Robcope), José Robalinho, Acioli Filho e Rodrigo Mello, que escolheram o nome Rota 158 para homenagear a rodovia BR-158, que atravessa o Estado e simboliza os caminhos, encontros e propósitos de quem compartilha o amor pelas estradas, enumera o texto da homenagem.

Sensível às necessidades das instituições filantrópicas locais e atenta ao potencial turístico de Paranaíba, a associação idealizou, em 2014, a primeira edição da Costelada Beneficente, realizada no clube da Matecsul.

Em agosto de 2018, a associação passou a existir também formalmente, com seu estatuto registrado em 31 de janeiro de 2019, consolidando sua atuação legal. No histórico, o vereador Fabiano Agi aponta que, desde então, o evento cresce ano a ano, tanto em estrutura quanto em alcance solidário.