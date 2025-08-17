Crédito Rural, uma ferramenta escassa e mais cara: Instituições financeiras mais rígidas na concessão de recursos

O Sindicato Rural de Paranaíba, em parceria com o programa Rural Sustentável -Cerrados, realizou no último sábado um Dia de Campo na propriedade do senhor Nilo Ferraz, com uma oficina sobre Crédito Rural que reuniu produtores rurais e gerentes de instituições financeiras.

Nos depoimentos, destacaram-se as dificuldades enfrentadas nos últimos anos pelos produtores e o maior rigor de bancos e cooperativas na concessão de crédito rural.

O presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo, ressaltou o momento delicado vivido pelo setor: “Estamos trabalhando no automático, apenas preocupados em produzir. Mas ninguém consegue continuar produzindo se o resultado for igual ou inferior ao custo de produção”, alertou,

Segundo ele, o produtor rural vem enfrentando essa situação há bastante tempo, em razão dos custos elevados provocados pela alta taxa de juros e outros problemas.

“Cada decisão que eles tomam lá em cima, o primeiro impacto é sentido aqui embaixo, pelo produtor rural”, comentou, ao se referir às pressões externas sobre a economia brasileira, como a taxação de produtos.

“Se o Donald Trump desce do avião para cumprimentar o Putin e o clima fica tenso, o preço do adubo sobe, e quem paga a conta somos nós aqui embaixo. É assim que funciona, e pouco podemos fazer”, ilustrou.

Macedo também lembrou que o agronegócio passou por um período de ostentação exagerada: “Criou-se a ideia de que o agro estava nadando em dinheiro, mas isso é realidade de poucos. O crédito está cada vez mais difícil, com exigências de garantias maiores que muitas vezes inviabilizam o acesso. As taxas de juros estão cada vez mais elevadas. Se não reclamarmos, ficaremos em situação complicada — e pode piorar.”

O gerente regional do Banco do Brasil, Fábio Apolinário, reforçou que o produtor deve se profissionalizar ainda mais para enfrentar as dificuldades, olhando para dentro de sua propriedade: “O capital está escasso, cada vez mais escasso, porque tem um custo.” Ele chamou atenção para o crescente uso da regularização judiciária por produtores rurais- pessoas físicas que estão lançando mão do recurso.

A presidente da Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Rural e Agronegócio (Cooapar), Roseli Martinez Georges, alertou para o cenário desafiador: