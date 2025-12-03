Criminoso invade casa e mata a tiros cadela que tentava defender tutor em Paranaíba

A Polícia Civil investiga a morte de uma cadela da raça pastor-alemão, baleada dentro da residência de seu tutor na tarde desta quarta-feira (3), em Paranaíba. O disparo foi efetuado por um homem que invadiu o imóvel enquanto o morador se preparava para o almoço.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta preta, de modelo antigo, deixando o motor ligado na rua. Ele entrou a pé pelo portão social, que estava aberto. O invasor foi descrito como moreno, magro, de estatura média e vestindo roupas escuras.

Ao se aproximar do morador, o homem teria exibido um objeto semelhante a um revólver. A cadela correu em direção ao invasor e acabou atingida por um tiro na região inferior das costelas. O animal ainda se deslocou até os fundos do quintal, onde morreu instantes depois.

Assustado com o disparo, o tutor pulou o muro lateral da casa para pedir ajuda a um vizinho, retornando ao local após o susto inicial.

A cadela foi removida e levada ao Instituto Médico-Legal (IML) por equipes da Perícia Criminal e da Papiloscopia que estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O corpo do animal passará para análises adicionais, já que o projétil ficou retido no seu interior.

O autor do disparo não foi localizado até o momento. A Polícia Civil segue com as investigações.