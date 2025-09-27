Cultivo de uva: Produtor rural transforma sonho em realidade

O cultivo de uvas vem ganhando cada vez mais espaço no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Nos últimos anos, a viticultura brasileira tem avançado não apenas nas tradicionais regiões do Sul do país, mas também em áreas do Centro-Oeste, onde o clima e a tecnologia têm permitido bons resultados.

Em Mato Grosso do Sul, municípios como Paranaíba se destacam pela iniciativa de produtores que acreditam no potencial da cultura como alternativa econômica e sustentável.

Diferente de frutas como limão, abacaxi ou manga, a uva exige maior investimento e atenção redobrada, desde a estruturação do pomar até a colheita. O cultivo requer planejamento estratégico, instalação de estruturas de sustentação (postes e arames), irrigação adequada, proteção contra intempéries e mão de obra especializada.

Por ser uma cultura de médio a longo prazo, o produtor precisa estar preparado para que o retorno financeiro venha gradualmente, após o período de formação das plantas.

Um exemplo inspirador é o do produtor rural Agnaldo Lopes, que transformou em realidade o sonho de cultivar uvas em sua propriedade, localizada na região do Assentamento Serra, em Paranaíba. Com o apoio do Sindicato Rural de Paranaíba e do Senar/MS, ele deu os primeiros passos para implantar a cultura de forma estruturada.