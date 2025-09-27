Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

ASSENTAMENTO SERRA-PARANAÍBA

Cultivo de uva: Produtor rural transforma sonho em realidade

Iniciativa do produtor Agnaldo Lopes mostra o potencial da viticultura no Mato Grosso do Sul e reforça a importância da capacitação técnica para o desenvolvimento regional.

Roberto Chamorro

Agnaldo Lopes comemora os primeiros frutos do cultivo de uva em sua propriedade, com apoio do Senar/MS e Sindicato Rural de Paranaíba.
Agnaldo Lopes comemora os primeiros frutos do cultivo de uva em sua propriedade, com apoio do Senar/MS e Sindicato Rural de Paranaíba.

O cultivo de uvas vem ganhando cada vez mais espaço no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Nos últimos anos, a viticultura brasileira tem avançado não apenas nas tradicionais regiões do Sul do país, mas também em áreas do Centro-Oeste, onde o clima e a tecnologia têm permitido bons resultados.

Em Mato Grosso do Sul, municípios como Paranaíba se destacam pela iniciativa de produtores que acreditam no potencial da cultura como alternativa econômica e sustentável.

Diferente de frutas como limão, abacaxi ou manga, a uva exige maior investimento e atenção redobrada, desde a estruturação do pomar até a colheita. O cultivo requer planejamento estratégico, instalação de estruturas de sustentação (postes e arames), irrigação adequada, proteção contra intempéries e mão de obra especializada.

Por ser uma cultura de médio a longo prazo, o produtor precisa estar preparado para que o retorno financeiro venha gradualmente, após o período de formação das plantas. 

Um exemplo inspirador é o do produtor rural  Agnaldo Lopes, que transformou em realidade o sonho de cultivar uvas em sua propriedade, localizada na região do Assentamento Serra, em Paranaíba. Com o apoio do Sindicato Rural de Paranaíba e do Senar/MS, ele deu os primeiros passos para implantar a cultura de forma estruturada. 

Notícias Relacionadas

No final de 2023, o produtor solicitou a realização de um curso sobre cultivo de uvas em sua propriedade. Pouco menos de dois anos após essa capacitação, os primeiros frutos já estão prontos para a colheita, e a área de cultivo está sendo ampliada para aumentar a produção em breve.

Essa conquista demonstra como conhecimento técnico, apoio institucional e dedicação podem transformar sonhos em resultados concretos para a agricultura familiar e regional. 

Em vídeo, divulgado pelo Sindicato Rural, o agricultor apresenta os primeiros resultados  depois que recebeu dez mudas, dos tipos niagara branca e niagara rosada e que estão no segundo ano de produção. “ Já que nós sonhamos e plantamos, agora queremos aumentar a produção”, assegurou o produtor.

O Projeto de Assentamento Serra foi criado em 1997 após negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paranaíba de de Inocência com o INCRA( Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), e atualmente abriga mais de 110 famílias.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos