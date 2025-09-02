“A Arte Ressignificando a Vida” abre inscrições para violino e flauta em Paranaíba

Veículos de Comunicação
ARTE PARA VIDA!

Adriano Hany

Projeto “A Arte Ressignificando a Vida” abre inscrições para violino (12+) e flauta (8+) em Paranaíba

A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para novas turmas do projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, iniciativa que transforma a realidade de crianças, adolescentes e jovens por meio da arte e da música. Foram anunciadas duas frentes: violino para maiores de 12 anos (toda quinta, 14h–15h) e flauta para crianças a partir de 8 anos (toda quinta, 16h–17h).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, a partir das 13h. O projeto é porta de entrada para formação musical e convivência, com foco em disciplina, sensibilidade e expressão artística.

Serviço

  • O que: Inscrições para violino (12+) e flauta (8+)
  • Quando: Aulas às quintas (violino 14h–15h; flauta 16h–17h)
  • Inscrição: Presencial, na Secretaria de Cultura, a partir das 13h
Sessão foi classificada como tranquila pela Mesa Diretora

SESSÃO TRANQUILA

Câmara de Paranaíba tem 23 indicações e aprova emenda impositiva em 2% dos vereadores

Na noite de ontem (1º.set), a Câmara Municipal de Paranaíba realizou a 29ª sessão ordinária, considerada “tranquila” pela presidente Vanice Luciana Oliveira, com 23 indicações, moção de aplausos e votações em primeira e segunda etapas, além de regime de urgência para fixar em 2% a emenda impositiva dos vereadores. Indicações Segundo a Mesa Diretora, foram […]