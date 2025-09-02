“A Arte Ressignificando a Vida” abre inscrições para violino e flauta em Paranaíba

A Secretaria Municipal de Cultura abriu inscrições para novas turmas do projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, iniciativa que transforma a realidade de crianças, adolescentes e jovens por meio da arte e da música. Foram anunciadas duas frentes: violino para maiores de 12 anos (toda quinta, 14h–15h) e flauta para crianças a partir de 8 anos (toda quinta, 16h–17h).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura, a partir das 13h. O projeto é porta de entrada para formação musical e convivência, com foco em disciplina, sensibilidade e expressão artística.

Serviço