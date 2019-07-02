Veículos de Comunicação
Roupa Nova

Cultura FM Paranaíba lança nova identidade visual

Completamente repaginada, nova logomarca agradou a ouvintes e seguidores

Redação RCN67

Arte conceitual mostra como ficará nova fachada da emissora - Fernando Moraes/Grupo RCN
Arte conceitual mostra como ficará nova fachada da emissora - Fernando Moraes/Grupo RCN

A Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz lançou na sexta-feira (28) de junho sua nova identidade visual. Há oito anos no município, a emissora que é referência por seu amplo case promocional e capacidade de inovação, startou em suas redes sociais – Instagram, Facebook, Souncloud e Youtube – a nova logomarca e as novas cores da comunicação visual.

Substituindo a marca antiga que era representada por um Alto Falante, a nova logomarca, apresentada com a frase "A rádio que mais inova está de cara nova", idealizada pelo setor de marketing do Grupo RCN e agências contratadas, traz um ícone de Player utilizado na maioria dos aplicativos de reprodução de conteúdo audiovisual. As cores também foram substituídas. O antigo azul, branco, vermelho e laranja passam a dar lugar a dois tons de amarelo, preto e branco. A frequência, (106,3), ganhou destaque na nova identidade. Ouvintes e seguidores aprovaram o novo visual da emissora.

Também receberam uma repaginada no visual digital as rádios Cultura FM Aparecida do Taboado 106,5 MHz e Cultura FM Três Lagoas 105,5 MHz. As logomarcas das demais emissoras seguem um padrão conceitual, apenas alterando suas cores e ícones de representação.

Para Fernando Moraes, diretor artístico do Grupo RCN, a nova logomarca visa uma comunicação visual mais efetiva no ambiente digital.

“Cada emissora Cultura FM possui uma essência, um tempero – características que fazem com que cada uma seja sucesso na praça em que atua. Foi o que buscamos traduzir graficamente: três novas marcas, uma só força. As formas gráficas utilizadas refletem a força e alegria da região. Símbolos e cores que, ao mesmo tempo, diferenciam as unidades, se assemelham com o apoio das fontes e da tipografia. A paleta de cores continua a mesma. Porém, agora, cada (cor) predominante da praça passa a fazer parte da logomarca (Três Lagoas, Azul; Paranaíba, Amarelo; e Aparecida do Taboado, Vermelho). A nova logomarca também visa uma comunicação mais efetiva no ambiente digital, assunto que o Grupo RCN de Comunicação está trabalhando bastante. Professores especializados no assunto foram contratados para capacitar nossa equipe e nos ajudar a entender melhor esse mundo para que possamos reverberar no online o conteúdo que já produzimos.”, afirmou Moraes.

Para Leonardo Guimarães, diretor artístico da Rádio Cultura FM Paranaíba, a nova fase digital é mais um passo importante da emissora.

“A nova identidade visual da Cultura FM é um passo muito importante. Somos conhecidos pela capacidade de inovação e interação. Modernizar a ‘cara’ da emissora foi um movimento elaborado e pensado.”, disse Guimarães.

A fachada da emissora receberá as novas cores e a nova logomarca em tamanho grande e destacado, acompanhado das logomarcas do JPNEWS e Grupo RCN de Comunicação. Confira abaixo as novas identidades visuais das emissoras.

