Cultura FM Paranaíba lança nova identidade visual

A Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz lançou na sexta-feira (28) de junho sua nova identidade visual. Há oito anos no município, a emissora que é referência por seu amplo case promocional e capacidade de inovação, startou em suas redes sociais – Instagram, Facebook, Souncloud e Youtube – a nova logomarca e as novas cores da comunicação visual.

Substituindo a marca antiga que era representada por um Alto Falante, a nova logomarca, apresentada com a frase "A rádio que mais inova está de cara nova", idealizada pelo setor de marketing do Grupo RCN e agências contratadas, traz um ícone de Player utilizado na maioria dos aplicativos de reprodução de conteúdo audiovisual. As cores também foram substituídas. O antigo azul, branco, vermelho e laranja passam a dar lugar a dois tons de amarelo, preto e branco. A frequência, (106,3), ganhou destaque na nova identidade. Ouvintes e seguidores aprovaram o novo visual da emissora.

Também receberam uma repaginada no visual digital as rádios Cultura FM Aparecida do Taboado 106,5 MHz e Cultura FM Três Lagoas 105,5 MHz. As logomarcas das demais emissoras seguem um padrão conceitual, apenas alterando suas cores e ícones de representação.

Para Fernando Moraes, diretor artístico do Grupo RCN, a nova logomarca visa uma comunicação visual mais efetiva no ambiente digital.