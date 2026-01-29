ACIP e Sebrae promovem Oficina de Comunicação Assertiva

A Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) recebe, no próximo dia 10 de fevereiro de 2026, a Oficina de Comunicação Assertiva, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de habilidades essenciais para líderes, equipes e profissionais que buscam aprimorar a forma de se comunicar no ambiente de trabalho.

Durante a capacitação, os participantes irão aprender técnicas práticas de comunicação, com foco na clareza da mensagem, no alinhamento de expectativas, no fortalecimento do trabalho em equipe e na melhoria do relacionamento com clientes.

A proposta é demonstrar como uma comunicação eficiente impacta diretamente a definição de metas e entregas ao longo do ano, além de influenciar positivamente a produtividade, o engajamento dos colaboradores, o clima organizacional e os resultados do negócio.