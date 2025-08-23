Veículos de Comunicação
Inscrições superam vagas naCaravana da Castração em MS

Roberto Chamorro

Caravana da Castração, vai percorrer 14 cidades oferecendo castração gratuita em cães e gatos
Caravana da Castração, vai percorrer 14 cidades oferecendo castração gratuita em cães e gatos

Os municípios da região Leste recebem, a partir desta sexta-feira (22), a segunda etapa da Caravana da Castração, projeto itinerante do Governo de Mato Grosso do Sul que oferece gratuitamente a castração de cães e gatos.

Nesta fase, serão contempladas 14 cidades: Inocência (primeira a ser atendida), Cassilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Anaurilândia, Nova Andradina, Taquarussu, Batayporã e Novo Horizonte do Sul.

Em Paranaíba, as ações estão programadas para os dias 3, 4 e 5 de setembro, com 450 vagas disponíveis — cerca de 150 castrações por dia. Antes mesmo do encerramento das inscrições, a procura já havia superado a oferta, segundo o vereador Andrew Robalinho. Até a noite de segunda-feira, 650 pessoas estavam cadastradas no sistema digital SigPet, que gerencia o processo de inscrição.

Para tentar suprir o déficit, Robalinho e a presidente da Mesa Diretora, vereadora Wanice Luciana, apresentaram uma indicação conjunta, subscrita por todos os vereadores, solicitando ao município a contratação de profissionais ou empresas especializadas para manter o serviço de forma contínua, gratuita e acessível à população.

