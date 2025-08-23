Inscrições superam vagas naCaravana da Castração em MS

Os municípios da região Leste recebem, a partir desta sexta-feira (22), a segunda etapa da Caravana da Castração, projeto itinerante do Governo de Mato Grosso do Sul que oferece gratuitamente a castração de cães e gatos.

Nesta fase, serão contempladas 14 cidades: Inocência (primeira a ser atendida), Cassilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Anaurilândia, Nova Andradina, Taquarussu, Batayporã e Novo Horizonte do Sul.