Lions Clube e Sicredi doam cadeiras de rodas a escolas de Paranaíba

O Lions Clube de Paranaíba em parceria com a Cooperativa Sicredi, realizou a doação de dez cadeiras de rodas destinadas às escolas municipais e estaduais do município. A iniciativa integra um projeto social apoiado pelo Fundo Social da Cooperativa Sicredi, criado para financiar ações que beneficiem diretamente a comunidade local.

Os recursos foram aplicados para atender a uma demanda apresentada pelas próprias instituições de ensino, que relataram a necessidade de disponibilizar cadeiras de rodas em pontos estratégicos das unidades. A medida busca garantir o atendimento emergencial a alunos, funcionários e visitantes, além de oferecer suporte a estudantes com limitações permanentes de mobilidade.

“Escolhemos doar cadeiras de rodas porque foi um pedido das próprias escolas, que consideraram importante ter uma disponível na entrada de cada unidade. Assim, caso algum aluno se machuque ou apresente dificuldades momentâneas de locomoção, haverá uma cadeira à disposição. Além disso, alunos com limitações permanentes também poderão contar com esse apoio”, explicou o CL João Martins, integrante da Equipe Global de Serviços do Lions Clube.

Para a presidente do Lions Clube de Paranaíba, Lourdes Zeoli, o projeto reflete o verdadeiro espírito do movimento leonístico. “Estamos aqui para servir à comunidade no que for necessário. Essa doação é mais uma forma de colocar em prática o nosso lema: Nós Servimos”, destacou.