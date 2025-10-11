Lions Clube e Sicredi doam cadeiras de rodas a escolas de Paranaíba

O Lions Clube de Paranaíba em parceria com a Cooperativa Sicredi, realizou a doação de dez cadeiras de rodas destinadas às escolas municipais e estaduais do município. A iniciativa integra um projeto social apoiado pelo Fundo Social da Cooperativa Sicredi, criado para financiar ações que beneficiem diretamente a comunidade local.
Os recursos foram aplicados para atender a uma demanda apresentada pelas próprias instituições de ensino, que relataram a necessidade de disponibilizar cadeiras de rodas em pontos estratégicos das unidades. A medida busca garantir o atendimento emergencial a alunos, funcionários e visitantes, além de oferecer suporte a estudantes com limitações permanentes de mobilidade.
“Escolhemos doar cadeiras de rodas porque foi um pedido das próprias escolas, que consideraram importante ter uma disponível na entrada de cada unidade. Assim, caso algum aluno se machuque ou apresente dificuldades momentâneas de locomoção, haverá uma cadeira à disposição. Além disso, alunos com limitações permanentes também poderão contar com esse apoio”, explicou o CL João Martins, integrante da Equipe Global de Serviços do Lions Clube.
Para a presidente do Lions Clube de Paranaíba, Lourdes Zeoli, o projeto reflete o verdadeiro espírito do movimento leonístico. “Estamos aqui para servir à comunidade no que for necessário. Essa doação é mais uma forma de colocar em prática o nosso lema: Nós Servimos”, destacou.
A entrega das cadeiras de rodas reforça o compromisso do Lions Clube com a inclusão, a solidariedade e a responsabilidade social. Por meio da parceria com o Sicredi, a entidade reafirma sua missão em contribuir para uma comunidade mais acessível, justa e acolhedora, ampliando o impacto positivo de suas ações sociais em Paranaíba.
O projeto também demonstra o papel ativo das cooperativas de crédito na promoção do bem-estar coletivo. O Sicredi, por meio do seu Fundo Social, apoia iniciativas que melhoram a qualidade de vida das pessoas e fortalecem o vínculo entre instituições e comunidade.
Em Paranaíba, o Lions Clube se destaca por campanhas de arrecadação, doações, ações de saúde e projetos voltados à inclusão social. A recente doação das cadeiras de rodas reafirma esse compromisso de servir com empatia e dedicação à comunidade local.
O Lions Club de Paranaíba receberá neste sábado (11), a visita do governador do Distrito LC-8, Miguel Everson Locatelli do Nascimento, fundador do Lions Clube de Chapadão do Sul. Engenheiro agrônomo e produtor rural, Locatelli representa uma nova geração de líderes leonísticos, comprometidos com o serviço, a inovação e a valorização do voluntariado.