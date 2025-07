Prefeitura e Estado somam R$ 49 milhões em obras por toda Paranaíba

O apoio do governo estadual e a aplicação de recursos próprios, que somam R$ 49 milhões, permitem que a Prefeitura de Paranaíba realize frentes de obras em recapeamento asfáltico, canalização de córregos, construção de pontes de concreto, reforma e construção de praças, além da manutenção de estradas rurais.

O secretário de Obras, Urbanização e Habitação, engenheiro Neusvar Chaves, fez um balanço das obras em andamento no município. Ele afirmou que, dentro de mais uma semana, todas as etapas do recapeamento asfáltico executadas com recursos estaduais estarão concluídas. A área total recapeada chegará a 300 mil m², com investimento de R$ 18 milhões.

Segundo ele, o prefeito Maycol Queiroz já solicitou a elaboração de novos projetos para solicitar mais 200 mil m² de recapeamento ao governo estadual. Assim que as obras atuais forem finalizadas, a prefeitura usará recursos próprios para executar recapeamento a frio em pontos prioritários.

Um exemplo é o trecho da avenida marginal que dá acesso ao aeroporto municipal. “Até o fim do ano, 90% da cidade estará com asfalto perfeito”, garantiu.

A canalização do córrego Fazendinha, também com verba estadual, deve ser concluída em seis meses, com investimento de R$ 18 milhões.