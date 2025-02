Prefeitura lança ‘Refis 2025’ com descontos para regularização de débitos

A adesão ao Refis 2025 também exige atenção aos prazos e condições. De acordo com a legislação, o atraso de três parcelas consecutivas ou não resultará no vencimento antecipado do débito remanescente, tornando todo o saldo devedor exigível imediatamente, com acréscimo de juros de mora, correção monetária e envio para protesto. O não pagamento da parcela única ou da primeira parcela na data do vencimento resultará no cancelamento automático do parcelamento, com envio dos débitos para protesto.

Os interessados em regularizar suas pendências devem procurar a Secretaria de Finanças e Planejamento da Prefeitura de Paranaíba dentro do prazo estabelecido para aproveitar os benefícios do programa.