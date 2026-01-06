Decreto municipal estabelece contenção de despesas após decisão judicial

O Diário Oficial da Assomasul publicou, na edição desta terça-feira, o Decreto Municipal nº 1.640, que estabelece medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal em Paranaíba. O ato é assinado pelo prefeito Maycol Queiroz.

O decreto considera decisão judicial da 1ª Vara Cível da Comarca, que determina ao Município a implantação, no prazo de 90 dias, de obras de infraestrutura destinadas à adequada drenagem das águas pluviais na Avenida Aristides Klafke, nas proximidades da Rotatória da Fé.

De acordo com o texto, o cumprimento da decisão judicial exige a execução imediata de obras de grande vulto, com a utilização de recursos financeiros próprios, o que impacta de forma significativa a disponibilidade orçamentária e a capacidade financeira do Município.

Diante desse cenário, a administração municipal afirma que a situação excepcional impõe a adoção imediata de medidas administrativas urgentes e preventivas, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e orçamentário.