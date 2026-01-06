Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Decreto municipal estabelece contenção de despesas após decisão judicial

Medida busca garantir equilíbrio financeiro para execução de obras de drenagem determinadas pela Justiça.

Roberto Chamorro

Decreto nº 1.640 foi publicado no Diário Oficial da Assomasul e prevê suspensão de diárias, gratificações e exoneração de cargos comissionados.
Decreto nº 1.640 foi publicado no Diário Oficial da Assomasul e prevê suspensão de diárias, gratificações e exoneração de cargos comissionados.

O Diário Oficial da Assomasul publicou, na edição desta terça-feira, o Decreto Municipal nº 1.640, que estabelece medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal em Paranaíba. O ato é assinado pelo prefeito Maycol Queiroz.

O decreto considera decisão judicial da 1ª Vara Cível da Comarca, que determina ao Município a implantação, no prazo de 90 dias, de obras de infraestrutura destinadas à adequada drenagem das águas pluviais na Avenida Aristides Klafke, nas proximidades da Rotatória da Fé.

De acordo com o texto, o cumprimento da decisão judicial exige a execução imediata de obras de grande vulto, com a utilização de recursos financeiros próprios, o que impacta de forma significativa a disponibilidade orçamentária e a capacidade financeira do Município.

Diante desse cenário, a administração municipal afirma que a situação excepcional impõe a adoção imediata de medidas administrativas urgentes e preventivas, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e orçamentário.

Entre as providências previstas no decreto estão a suspensão do pagamento de diárias e de gratificações de produtividade, a restrição à concessão de suprimento de fundos e a exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão.

O decreto também suspende a realização de viagens que impliquem pagamento de diárias ou concessão de suprimento de fundos. Casos excepcionais, devidamente justificados e relacionados à manutenção dos serviços públicos essenciais, serão analisados e decididos diretamente pelo prefeito municipal.

Na segunda-feira, dia 5, o Diário Oficial já havia publicado a portaria de exoneração de 261 cargos de confiança, incluindo todos os secretários municipais e diretores do primeiro escalão da administração municipal.

