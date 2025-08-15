Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

CIDADANIA E JUSTIÇA

Defensoria Pública de Paranaíba participa do mutirão “Meu Pai Tem Nome” neste sábado

Atendimento será realizado das 8h às 12h na sede da instituição, com foco em crianças e adolescentes sem registro completo.

Roberto Chamorro

Mutirão “Meu Pai Tem Nome” será realizado em 14 cidades de Mato Grosso do Sul neste sábado.
A Defensoria Pública de Paranaíba participa, neste sábado, do mutirão nacional “Meu Pai Tem Nome”, voltado ao atendimento de pessoas que buscam o reconhecimento de paternidade e maternidade de crianças e adolescentes. A campanha é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).

Em Mato Grosso do Sul, o mutirão pretende regularizar registros civis, contemplando também situações de filiação socioafetiva e homoafetiva. O atendimento ocorrerá simultaneamente em 14 cidades do estado.

Em Paranaíba, todos os agendamentos já foram feitos. O atendimento será conduzido pela defensora Gabriela Sant’Ana Barcelos e pelo defensor Gustavo Terra, das 8h às 12h, na sede da Defensoria Pública, localizada na Rua Ermindo Leal, 555.

