Defensoria Pública de Paranaíba participa do mutirão “Meu Pai Tem Nome” neste sábado

A Defensoria Pública de Paranaíba participa, neste sábado, do mutirão nacional “Meu Pai Tem Nome”, voltado ao atendimento de pessoas que buscam o reconhecimento de paternidade e maternidade de crianças e adolescentes. A campanha é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).

Em Mato Grosso do Sul, o mutirão pretende regularizar registros civis, contemplando também situações de filiação socioafetiva e homoafetiva. O atendimento ocorrerá simultaneamente em 14 cidades do estado.