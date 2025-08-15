Defensoria Pública de Paranaíba participa do mutirão “Meu Pai Tem Nome” neste sábado

A Defensoria Pública de Paranaíba participa, neste sábado, do mutirão nacional “Meu Pai Tem Nome”, voltado ao atendimento de pessoas que buscam o reconhecimento de paternidade e maternidade de crianças e adolescentes. A campanha é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).
Em Mato Grosso do Sul, o mutirão pretende regularizar registros civis, contemplando também situações de filiação socioafetiva e homoafetiva. O atendimento ocorrerá simultaneamente em 14 cidades do estado.
Em Paranaíba, todos os agendamentos já foram feitos. O atendimento será conduzido pela defensora Gabriela Sant’Ana Barcelos e pelo defensor Gustavo Terra, das 8h às 12h, na sede da Defensoria Pública, localizada na Rua Ermindo Leal, 555.