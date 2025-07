Defensoria Pública de Paranaíba realiza mutirão de atendimentos sobre Direito de Família

Ao comentar as atividades da Defensoria durante o 1º semestre, ele observou um aumento contínuo na procura por atendimentos. Na unidade em que atua, o Dr. Gustavo assinala que cerca de 1.500 pessoas foram atendidas nos primeiros seis meses do ano.

De acordo com o defensor público, Dr. Gustavo Peres de Almeida Terra, os atendimentos foram concentrados para acelerar o atendimento à população carente do município. “Tivemos que fazer um agendamento, por conta da organização, do número de pessoas, para fazer o atendimento de todos de forma correta e individualizada”, explicou.

Acesso ocorreu via sistema do CNJ

Os atendimentos abrangem temas de Direito de Família e outros assuntos de Direito Civil, como usucapião, regularização de imóveis, além de defesa criminal de pessoas acusadas de crimes, informou o defensor.

Mutirão “Meu Pai Tem Nome”

O Dr. Gustavo Terra confirmou que a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizará, no dia 16 de agosto, o mutirão “Meu Pai Tem Nome”, voltado ao reconhecimento de paternidade.

Além do exame gratuito de DNA, serão oferecidos orientação jurídica, informações para reconhecimento voluntário de paternidade e encaminhamento para tentativa de acordo entre as partes. A campanha integra o projeto nacional “Meu Pai Tem Nome”, que promove o reconhecimento de vínculos parentais e a cidadania em todas as comarcas do Estado.