Delegacia da Mulher de Paranaíba adota gato de apoio emocional para acolher vítimas

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba ganhou um novo e especial integrante: o gato Gatilho, adotado oficialmente como apoio emocional no atendimento às vítimas. Resgatado ainda filhote pela própria delegada da unidade, o felino hoje faz parte da rotina da delegacia e ajuda a tornar o ambiente mais leve e acolhedor, especialmente para crianças.

De acordo com a delegada Eva Maira, a história de Gatilho começou na calçada da própria delegacia, onde uma gata de rua deu à luz quatro filhotes, mas acabou abandonando justamente o menor deles. “Ele estava morrendo. Se eu não o pegasse, ele ia morrer”, relatou a delegada em entrevista ao portal Campo Grande News.

Ainda segundo o depoimento, o filhote estava fraco, sem conseguir se alimentar. A delegada o levou para casa, cuidou por cerca de dez dias e, depois de recuperado, o levou para a delegacia, onde acabou ficando de forma definitiva. Desde então, a rotina da unidade mudou.