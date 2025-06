Demutran intensifica sinalização viária em ruas recapeadas

O Departamento Municipal de Trânsito — Demutran está realizando a sinalização horizontal nas ruas que receberam a pavimentação asfáltica em Paranaíba. Segundo o novo diretor, José Humberto Leal Nava, nos últimos dias já foram realizadas pinturas com sinalização em mais de 80 quadras, com previsão de pintura em todas as 390 quadras que estão programadas para as etapas do recapeamento feitas pelo Governo do Estado.

Para o mês de junho, além da continuidade dos trabalhos nas ruas recapeadas, o Demutran vai priorizar as vias de passagem da Cavalgada e do entorno da praça do Carnaíba, onde serão realizados shows gratuitos do aniversário da cidade.

Outra providencia encaminhada pelo novo diretor está relacionado ao funcionamento da Area Azul, através da uniformização e capacitação dos atendentes.

No mês de maio, o órgão, em parceria com a PRF, realizou palestras nas escolas municipais, em função do “Maio Amarelo”.

Ele revelou que já solicitou ao Detran semáforos que serão instalados em pontos críticos do trânsito na cidade, entre eles no cruzamento da avenida Tres Lagoas com avenida Aristides Klafke, que deverá receber p semáforo até o mês de outubro.

. “Vamos atuar para a melhoria da mobilidade urbana e prevenção de acidentes no trânsito”, garantiu.