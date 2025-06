Deputado aciona MP por morosidade nas obras da Santa Casa de Paranaíba

O deputado federal Geraldo Rezende comunicou aos vereadores da Câmara Municipal de Paranaíba a abertura de uma representação ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, referente à morosidade nas obras da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba. O documento foi lido na abertura da 21ª sessão ordinária, realizada na noite de ontem.

O parlamentar, ex-secretário estadual de Saúde, cita o convênio estadual nº 33.152/2023, por meio do qual a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou à Irmandade Santa Casa de Misericórdia o valor de R$ 9.587.624,93 para a reforma da unidade, com o objetivo de atender à população carente cadastrada no SUS.

Os recursos contemplam quase 7.500 m² de obras, com previsão de reparo geral, reforma do telhado, portão e calçadas, pintura de áreas externas e internas, além da instalação de módulos de geração de energia fotovoltaica para abastecer setores como urgência e emergência, centro cirúrgico, nutrição, lavanderia, sala de parto, enfermaria, laboratório, raio-X, mamografia, tomografia e hemodiálise.

Na representação, Rezende considera inexplicável a morosidade na elaboração dos projetos e anormal a extensão dos trâmites dos processos licitatórios.

A representação enviada ao Ministério Público é acompanhada de uma foto do lançamento da obra, na qual o deputado aparece ao lado do prefeito Maycol Queiroz e do provedor da Santa Casa, Jair Alves de Souza.