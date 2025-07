Deputado Hashioka critica taxação de exportações e defende diplomacia

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) afirmou ontem (19) que o Brasil vive um momento de turbulência com o anúncio da taxação de 50% nos produtos exportados para os Estados Unidos. Durante encontro mantido em Paranaíba com correligionários, o parlamentar manifestou seu receio com a atual situação e defendeu o diálogo, acima de tudo.

“Em tempos de tensões comerciais, acredito que a diplomacia é o caminho mais forte para proteger nossa economia, valorizar quem produz e manter o Brasil respeitado no cenário internacional. É hora de agir com habilidade, responsabilidade e foco no que importa: garantir que o Brasil saia mais forte desta negociação”, assinalou.