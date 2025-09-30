Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

ENTREVISTA

Deputado Roberto Hashioka visita Paranaíba, fala sobre demandas e comenta cenário político em 2026

Além das demandas sociais, o deputado falou sobre o possível cenário político estadual em 2026

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Deputado estadual Roberto Hashioka nos estúdios da Cultura FM - Foto/Reportagem
Deputado estadual Roberto Hashioka nos estúdios da Cultura FM - Foto/Reportagem

O deputado estadual Roberto Hashioka (União) visitou Paranaíba nesta terça-feira (30) para uma reunião com setores ligados a assistência social. Na oportunidade, ele esteve na Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz e participou do programa Jornal do Povo, onde falou sobre diversos assuntos. Assista:

