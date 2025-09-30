Deputado Roberto Hashioka visita Paranaíba, fala sobre demandas e comenta cenário político em 2026

INCRA abre seleção para 80 famílias em novo assentamento em Cassilândia

O superintendente do Incra em MS, Paulo Roberto dos Santos, ressaltou que para avançar no Programa Nacional de Reforma Agrária, o governo federal superou entraves jurídicos à implantação de novos assentamentos em Mato Grosso do Sul, reestruturando o Incra, aumentando orçamento, melhorando os salários dos servidores, com concurso para recompor o quadro de pessoal.