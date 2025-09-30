O deputado estadual Roberto Hashioka (União) visitou Paranaíba nesta terça-feira (30) para uma reunião com setores ligados a assistência social. Na oportunidade, ele esteve na Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz e participou do programa Jornal do Povo, onde falou sobre diversos assuntos. Assista:
ENTREVISTA
Deputado Roberto Hashioka visita Paranaíba, fala sobre demandas e comenta cenário político em 2026
Além das demandas sociais, o deputado falou sobre o possível cenário político estadual em 2026
INCRA abre seleção para 80 famílias em novo assentamento em Cassilândia
O superintendente do Incra em MS, Paulo Roberto dos Santos, ressaltou que para avançar no Programa Nacional de Reforma Agrária, o governo federal superou entraves jurídicos à implantação de novos assentamentos em Mato Grosso do Sul, reestruturando o Incra, aumentando orçamento, melhorando os salários dos servidores, com concurso para recompor o quadro de pessoal.
SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia Militar apreende arsenal na rodovia MS 240
A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na tarde desta segunda-feira (29), uma das maiores apreensões de armas de fogo da região. A ação ocorreu durante abordagem a um veículo na rodovia MS-240, no trecho entre Inocência e Paranaíba. Entre os armamentos apreendidos estavam: 1 fuzil calibre 7,62 mm; 1 fuzil calibre 5,56; […]
POLÍTICA
Londres Machado visita Paranaíba e confirma pré-candidatura ao 14º mandato
Recordista nacional de mandatos, deputado de 83 anos cumpre agenda política na cidade e destaca importância do contato direto com a população.
ASSENTAMENTO SERRA-PARANAÍBA
Cultivo de uva: Produtor rural transforma sonho em realidade
Iniciativa do produtor Agnaldo Lopes mostra o potencial da viticultura no Mato Grosso do Sul e reforça a importância da capacitação técnica para o desenvolvimento regional.
Prefeitura
Prefeitura anuncia evento festivo para servidor público no Paranaíba Tênis Clube
O encerramento será no domingo, com churrasco que contará com a presença de servidores e seus familiares
SABOR DE CONFUSÃO
Discussão de casal por pizza termina em briga com faca, enforcamento e ocorrência policial
Ao chegarem ao local os policiais se depararam com o casal ferido, estando a mulher e o homem com escoriações e contando versões diferentes da confusão