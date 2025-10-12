Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

FÉ E TRADIÇÃO

Devotos de Paranaíba celebram Nossa Senhora Aparecida

A programação contou com caminhada de fé, bênção de veículos e missa solene, reunindo a comunidade católica em um gesto de devoção e gratidão.

Roberto Chamorro

Fiéis participam da missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Matriz Santo Antônio, em Paranaíba (MS).
Fiéis participam da missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Matriz Santo Antônio, em Paranaíba (MS).

Os devotos de Nossa Senhora Aparecida, em Paranaíba, celebraram neste domingo (12) o dia da Padroeira do Brasil com diversas atividades religiosas e sociais. As duas paróquias da cidade — Santo Antônio e Sant’Ana — promoveram eventos ao longo da semana, encerrando as comemorações com momentos de fé que reuniram centenas de fiéis.

Pela manhã, a Paróquia Santo Antônio realizou o 1º Peregrinos da Esperança, uma caminhada de fé e esperança conduzida junto à imagem de Nossa Senhora Aparecida. A concentração ocorreu na Comunidade Nossa Senhora dos Pobres e terminou na Matriz Santo Antônio, com a celebração da Santa Missa e bênção de carros e motos.

À tarde, a Paróquia Sant’Ana encerrou o dia festivo com uma carreata que partiu da Praça da República, seguida pela bênção dos veículos e motoristas e pela missa solene em honra à Padroeira, celebrada pelo pároco, padre Alessandro de Assis.

As celebrações marcaram o fortalecimento da fé e da tradição católica em Paranaíba, reafirmando a devoção dos fiéis à Mãe Aparecida, símbolo de esperança e proteção para o povo brasileiro.

