Devotos de Paranaíba celebram Nossa Senhora Aparecida

Os devotos de Nossa Senhora Aparecida, em Paranaíba, celebraram neste domingo (12) o dia da Padroeira do Brasil com diversas atividades religiosas e sociais. As duas paróquias da cidade — Santo Antônio e Sant’Ana — promoveram eventos ao longo da semana, encerrando as comemorações com momentos de fé que reuniram centenas de fiéis.
Pela manhã, a Paróquia Santo Antônio realizou o 1º Peregrinos da Esperança, uma caminhada de fé e esperança conduzida junto à imagem de Nossa Senhora Aparecida. A concentração ocorreu na Comunidade Nossa Senhora dos Pobres e terminou na Matriz Santo Antônio, com a celebração da Santa Missa e bênção de carros e motos.
À tarde, a Paróquia Sant’Ana encerrou o dia festivo com uma carreata que partiu da Praça da República, seguida pela bênção dos veículos e motoristas e pela missa solene em honra à Padroeira, celebrada pelo pároco, padre Alessandro de Assis.
As celebrações marcaram o fortalecimento da fé e da tradição católica em Paranaíba, reafirmando a devoção dos fiéis à Mãe Aparecida, símbolo de esperança e proteção para o povo brasileiro.