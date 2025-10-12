Devotos de Paranaíba celebram Nossa Senhora Aparecida

Os devotos de Nossa Senhora Aparecida, em Paranaíba, celebraram neste domingo (12) o dia da Padroeira do Brasil com diversas atividades religiosas e sociais. As duas paróquias da cidade — Santo Antônio e Sant’Ana — promoveram eventos ao longo da semana, encerrando as comemorações com momentos de fé que reuniram centenas de fiéis.

Pela manhã, a Paróquia Santo Antônio realizou o 1º Peregrinos da Esperança, uma caminhada de fé e esperança conduzida junto à imagem de Nossa Senhora Aparecida. A concentração ocorreu na Comunidade Nossa Senhora dos Pobres e terminou na Matriz Santo Antônio, com a celebração da Santa Missa e bênção de carros e motos.