Paranaíba

SUSTENTABILIDADE RURAL

Dia de Campo do PRS Cerrado neste sábado em Paranaíba

Evento discute práticas sustentáveis para fortalecer a produção e reduzir emissões no Cerrado

Roberto Chamorro

Projeto PRS Cerrado estimula produção sustentável entre pequenos, médios e grandes produtores (foto PRS Cerrado
Projeto PRS Cerrado estimula produção sustentável entre pequenos, médios e grandes produtores (foto PRS Cerrado

O Dia de Campo do Projeto Rural Sustentável Cerrado (PRS Cerrado) acontece neste sábado, dia 8, na Estância Aurora, propriedade do produtor Nilo Ferraz. O evento tem início às 8h e contará com uma apresentação sobre “Reserva alimentar, manejo de pastagens e bovinocultura de leite e corte”, ministrada pelo médico-veterinário Marcelo Miyasaki.

O PRS Cerrado é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com recursos do Financiamento Internacional do Clima, do Governo do Reino Unido, e tem o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) como beneficiário institucional.

O projeto tem como objetivo mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumentar a renda de pequenos e médios produtores no bioma Cerrado, promovendo a adoção de tecnologias produtivas de baixa emissão de carbono.

Entre as ações do programa estão o fortalecimento das organizações produtivas locais, a ampliação do acesso à assistência técnica, à capacitação e ao crédito, e o incentivo à comercialização sustentável da produção rural.

