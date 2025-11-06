Dia de Campo do PRS Cerrado neste sábado em Paranaíba

O Dia de Campo do Projeto Rural Sustentável Cerrado (PRS Cerrado) acontece neste sábado, dia 8, na Estância Aurora, propriedade do produtor Nilo Ferraz. O evento tem início às 8h e contará com uma apresentação sobre “Reserva alimentar, manejo de pastagens e bovinocultura de leite e corte”, ministrada pelo médico-veterinário Marcelo Miyasaki.

O PRS Cerrado é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com recursos do Financiamento Internacional do Clima, do Governo do Reino Unido, e tem o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) como beneficiário institucional.