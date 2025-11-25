Dia do Doador: estudantes reforçam campanha e profissionais do Hemosul explicam queda nos estoques de sangue

No dia 25 de novembro é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, data criada para agradecer voluntários e reforçar a importância da doação regular. O mês foi escolhido por anteceder um período em que os estoques costumam cair devido às férias, festas de fim de ano e feriados prolongados.

Durante a sessão da Câmara Municipal de Paranaíba, na segunda-feira (25), os estudantes de Direito Wesley Borges e João Gabriel destacaram a relevância da data e anunciaram que alunos e professores da UEMS participarão de uma ação de doação no Hemosul de Paranaíba. Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, Wesley Borges detalhou a mobilização.

Para marcar a data, o repórter Luciano Oliveira esteve no Hemosul e ouviu a médica Franceska Freitas dos Santos e a coordenadora local, a enfermeira Fabielle Borges, que explicaram a situação dos estoques e reforçaram o apelo para que mais pessoas façam doações regulares. Ouça: