Dia Mundial de Combate à Tuberculose: SUS garante prevenção, diagnóstico e tratamento  em Paranaíba

Paranaíba

Sanesul investe quase R$ 2 milhões para ampliar rede de esgoto: Mais de 250 novas ligações domiciliares

O diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul -Sanesul-, Renato Marcilio assinou ontem (19) ordem de serviço para expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário em Paranaíba. A autorização de uma nova obra na cidade, com investimentos de quase R$ 2 milhões atende o plano de ampliação da infraestrutura de saneamento no […]