Diante do Trono se apresenta na Marcha para Jesus em Carneirinho MG

Pela primeira vez, a Marcha contará com a participação do Ministério de Louvor e Adoração Diante do Trono, um verdadeiro ícone da música gospel brasileira.

A programação terá início às 20h, com saída do recinto do parque de exposições. A caminhada percorrerá toda a extensão da avenida Ulisses Guimarães e terminará no Cristo Redentor, onde será montado um palco para o show com o grupo Diante do Trono.

A apresentação do grupo, liderado pela carismática Ana Paula Valadão Bessa, eleva a Marcha a outro nível, segundo o pastor Jean. Com mais de 25 anos de uma trajetória marcada por canções que tocaram e continuam tocando milhões de corações, o Diante do Trono traz consigo um legado de adoração genuína e impacto espiritual.

Entre os sucessos que devem embalar a noite estão os hinos “Águas Purificadoras”, “Nos Braços do Pai” e “Preciso de Ti”.