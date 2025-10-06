Diarista é internado com hemorragia após espancamento em emboscada; vítima acusa ex-patrão

Um jovem de 22 anos foi socorrido na Santa Casa com hemorragia provocada por um corte na cabeça, após uma suposta agressão que teria recebido durante uma emboscada. O caso teria ocorrido na rua Afabio Lopes Cançado, no bairro de Lourdes, em Paranaíba. A vítima, que trabalha como diarista comercial, acusa um ex-patrão, dono de uma tabacaria, de planejar e executar o crime com ajuda de comparsas. As agressões teriam ocorrido com chutes, socos e golpes de barra de ferro.
Entenda os detalhes da ocorrência: