Diarista é internado com hemorragia após espancamento em emboscada; vítima acusa ex-patrão

RODOVIA DA MORTE

Colisão entre Hilux e carreta deixa uma pessoa morta na BR-158 entre Paranaíba e Aparecida do Taboado

A vítima, que estava no veículo de passeio, morreu ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para controlar o tráfego e iniciar a investigação sobre as causas da colisão