Início Paranaíba

POLÍCIA

Diarista é internado com hemorragia após espancamento em emboscada; vítima acusa ex-patrão

De acordo com a vítima, as agressões teriam ocorrido com chutes, socos e golpes de barra de ferro, depois de uma cobrança por um dia trabalhado

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O jovem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, após a fuga dos supostos agressores - Foto/ArquivoRCN67
O jovem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local, após a fuga dos supostos agressores - Foto/ArquivoRCN67

Um jovem de 22 anos foi socorrido na Santa Casa com hemorragia provocada por um corte na cabeça, após uma suposta agressão que teria recebido durante uma emboscada. O caso teria ocorrido na rua Afabio Lopes Cançado, no bairro de Lourdes, em Paranaíba. A vítima, que trabalha como diarista comercial, acusa um ex-patrão, dono de uma tabacaria, de planejar e executar o crime com ajuda de comparsas. As agressões teriam ocorrido com chutes, socos e golpes de barra de ferro.

Entenda os detalhes da ocorrência:

