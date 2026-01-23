Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

IGREJA

Dom Luiz Knupp apresenta Plano Diocesano de Ação Evangelizadora 2026/2029

Documento foi construído com ampla escuta e orienta ações pastorais em 10 municípios

Roberto Chamorro

O bispo diocesano de Três Lagoas, dom Luiz Gonçalves Knupp, iniciou a divulgação do Plano Diocesano de Ação Evangelizadora (PDAE) 2026/2029, documento que norteará as ações pastorais da diocese nos próximos anos. O plano é resultado de um amplo processo de escuta, consultas, assembleias, reuniões e momentos de oração, iniciado em dezembro de 2024.
A construção do PDAE envolveu todas as 15 igrejas que integram a Diocese de Três Lagoas, distribuídas em dez municípios, fortalecendo a participação das comunidades e das lideranças religiosas na definição das prioridades pastorais.
O documento está estruturado em quatro grandes projetos. O primeiro, Paróquia Missionária: Igreja em Saída, tem como objetivo renovar a pastoral paroquial e fortalecer a presença missionária nas comunidades. O segundo eixo, Catequese e Família: Uma caminhada integral, busca estreitar o vínculo entre a fé cristã e a vida familiar.
O terceiro projeto, Protagonismo Jovem Cristão, é voltado ao despertar e à formação dos jovens como missionários e lideranças atuantes na Igreja. Já o quarto eixo, Formação Bíblica, no caminho da Palavra de Deus, propõe aprofundar o conhecimento e a vivência das Escrituras Sagradas como base da fé cristã.
Ao apresentar o plano, dom Luiz destacou o caráter pastoral e evangelizador do documento. “O PDAE 2026/2029 é um instrumento de conversão pastoral, oferecendo prioridades, diretrizes e ações que nos ajudam a caminhar juntos, na unidade e na esperança”, afirmou o bispo.

Notícias Relacionadas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos