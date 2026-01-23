Dom Luiz Knupp apresenta Plano Diocesano de Ação Evangelizadora 2026/2029

O bispo diocesano de Três Lagoas, dom Luiz Gonçalves Knupp, iniciou a divulgação do Plano Diocesano de Ação Evangelizadora (PDAE) 2026/2029, documento que norteará as ações pastorais da diocese nos próximos anos. O plano é resultado de um amplo processo de escuta, consultas, assembleias, reuniões e momentos de oração, iniciado em dezembro de 2024.

A construção do PDAE envolveu todas as 15 igrejas que integram a Diocese de Três Lagoas, distribuídas em dez municípios, fortalecendo a participação das comunidades e das lideranças religiosas na definição das prioridades pastorais.

O documento está estruturado em quatro grandes projetos. O primeiro, Paróquia Missionária: Igreja em Saída, tem como objetivo renovar a pastoral paroquial e fortalecer a presença missionária nas comunidades. O segundo eixo, Catequese e Família: Uma caminhada integral, busca estreitar o vínculo entre a fé cristã e a vida familiar.

O terceiro projeto, Protagonismo Jovem Cristão, é voltado ao despertar e à formação dos jovens como missionários e lideranças atuantes na Igreja. Já o quarto eixo, Formação Bíblica, no caminho da Palavra de Deus, propõe aprofundar o conhecimento e a vivência das Escrituras Sagradas como base da fé cristã.

Ao apresentar o plano, dom Luiz destacou o caráter pastoral e evangelizador do documento. “O PDAE 2026/2029 é um instrumento de conversão pastoral, oferecendo prioridades, diretrizes e ações que nos ajudam a caminhar juntos, na unidade e na esperança”, afirmou o bispo.