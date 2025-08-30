Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

CIDADES

Dona Joana Cândida Rezende comemora 102 anos em Paranaíba

Familiares e amigas celebraram, nesta sexta-feira (29), o aniversário de 102 anos da senhora Joana Cândida Rezende, em Paranaíba. Cercada pelo carinho das filhas e netas, ela recebeu a todos com bom humor e gratidão.

Roberto Chamorro

Lúcida e bem-humorada, aniversariante recebeu familiares e amigas

Familiares e amigas comemoraram, nesta sexta-feira (29), o aniversário de 102 anos da senhora Joana Cândida Rezende, em Paranaíba. Lúcida e bem-humorada, ela recebeu a todos cercada pelo carinho das filhas e netas. 

Em 2023, ao completar 100 anos, Vó Joana recebeu uma moção de aplauso da Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Andrew Robalinho, que a destacou como exemplo de cidadania. 

“Completar um século de vida é pertencer à história de forma intensa, verdadeira e rara. Dona Joana é exemplo de cidadania, respeito e amor ao próximo, sempre dedicada à família, ativa e encantadora com sua trajetória de vida”, afirmou o parlamentar à época. 

História de vida 

Joana Cândida Rezende nasceu em 29 de agosto de 1923, na região do Ariranha, em Paranaíba, filha de Ana Cândida Rezende e Joaquim Pereira dos Santos. Sua mãe, descendente de escravos e mãe solteira, criou Joana junto ao padrasto, Quincas Fleuri, vivendo na região do Barreiro. 

Durante a infância e juventude, passou temporadas em fazendas como a do Mané Ferreira e a Figueira, onde o padrasto lecionava. Alegre e inteligente, Joana se destacava nas festas de fazenda, onde adorava dançar. 

Em 1940, aos 17 anos, conheceu Zequinha Gomes durante uma festa na região do Ariranha. Casaram-se no ano seguinte, e em 1941 nasceu a primeira filha, Oraide, iniciando uma família numerosa de 12 filhos — todos com nomes iniciados pela letra “O”: Oraide, Onízia, Onédio, Odércio, Osni, Osmar, Osmarina, Otair, Oneida, Orlanda, Oracilda e Onides. O casal também adotou **Marcelino**. 

Atualmente, os descendentes organizam a árvore genealógica da família. Zequinha Gomes, falecido, foi um conhecido líder político e festeiro do Alto Santana, responsável pela organização de sete edições da Folia de Reis em sua fazenda Folheta, reunindo centenas de pessoas em celebrações marcadas por comida farta e tradicionais doces caseiros. 

