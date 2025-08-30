Dona Joana Cândida Rezende comemora 102 anos em Paranaíba

Familiares e amigas comemoraram, nesta sexta-feira (29), o aniversário de 102 anos da senhora Joana Cândida Rezende, em Paranaíba. Lúcida e bem-humorada, ela recebeu a todos cercada pelo carinho das filhas e netas.

Em 2023, ao completar 100 anos, Vó Joana recebeu uma moção de aplauso da Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Andrew Robalinho, que a destacou como exemplo de cidadania.

“Completar um século de vida é pertencer à história de forma intensa, verdadeira e rara. Dona Joana é exemplo de cidadania, respeito e amor ao próximo, sempre dedicada à família, ativa e encantadora com sua trajetória de vida”, afirmou o parlamentar à época.

História de vida