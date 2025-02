Dupla Fernando e Sorocaba será uma das atrações do Carnaíba 2025

A Prefeitura de Paranaíba, na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul, definiu a programação de shows para o Carnaíba 2025, um dos carnavais mais tradicionais do estado. As apresentações contarão com artistas renomados do cenário musical nacional e terão como palco o Centro de Eventos Carnaíba.

A programação musical inclui três grandes shows contratados por meio de processos licitatórios e inexigibilidades. A atração principal será a dupla Fernando & Sorocaba, que se apresentará no dia 3 de março. O contrato firmado com a empresa José Carlos de Assis Produções Artísticas LTDA estabelece o valor de R$ 440.000,00 para a apresentação, que será custeada pela Secretaria Municipal de Cultura.

Outra grande atração do evento será a dupla Us Agroboy, que se apresentará no dia 1º de março. O contrato com a empresa US Agroboy LTDA tem o valor de R$ 150.000,00, também financiado pela Secretaria de Cultura. Já no dia 28 de fevereiro, a banda Batom na Cueca abrirá as festividades carnavalescas com um show que custará R$ 100.000,00, por meio de contrato com a empresa Bseis Produções Artísticas, Comércio e Editora LTDA.