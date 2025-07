Eduardo Riedel recebe título de cidadão paranaibense e destaca trajetória dedicada ao desenvolvimento de MS

Carioca de nascimento, sul-mato-grossense de coração, o 12º governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, agora é também cidadão paranaibense. A homenagem foi entregue na noite desta quinta-feira (3), véspera do aniversário de 168 anos da cidade, em sessão solene no plenário José Agi, da Câmara Municipal de Paranaíba.

A honraria, de autoria do vereador Andrew Robalinho, havia sido aprovada por unanimidade na legislatura anterior. A solenidade reuniu autoridades dos três poderes e personalidades locais, em um reconhecimento à trajetória pública e à atuação de Riedel no desenvolvimento do Estado.

Na justificativa, o vereador ressaltou as fortes raízes de Riedel em Mato Grosso do Sul e sua história de protagonismo no agronegócio e na gestão pública. Biólogo por formação, mestre em Zootecnia e especialista em gestão empresarial e estratégica, Riedel assumiu a propriedade da família em Maracaju em 1995, transformando a Fazenda Sapé em modelo de diversificação, sustentabilidade e governança.

Sua liderança o levou à presidência do Sindicato Rural de Maracaju, depois à Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) e à diretoria da CNA (Confederação Nacional da Agricultura). Em 2015, ingressou na gestão estadual como secretário de Governo, a convite do então governador Reinaldo Azambuja.