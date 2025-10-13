Em meio a pânico por metanol, Polícia Civil e Vigilância Sanitária apreendem bebidas em Paranaíba

Uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária de Paranaíba, na tarde de quinta-feira (9), resultou na apreensão de uma grande quantidade de bebidas alcoólicas vencidas e produtos contrabandeados em uma conveniência localizada no bairro Santo Antônio.

Durante a vistoria, os agentes localizaram 164 frascos de bebidas importadas, incluindo marcas conhecidas como Jack Daniel’s, Buchanan’s, Old Parr, Chivas, Ballantine’s, Johnnie Walker, White Horse e Gin Tanqueray, além de cachaças artesanais. De acordo com o relatório da fiscalização, várias garrafas estavam com a data de validade expirada, o que representa risco direto à saúde dos consumidores. Todos os produtos irregulares foram recolhidos e descartados pela Vigilância Sanitária.

Além das bebidas, os fiscais identificaram irregularidades em produtos alimentícios e fumígenos, o que levou à apreensão de 921 essências de narguilé, 24 cigarros eletrônicos de diferentes marcas e 20 maços de cigarros contrabandeados. As infrações configuram crimes contra a saúde pública e de contrabando.

Segundo informações da Polícia Civil, os responsáveis legais pelo estabelecimento, um casal que consta no CNPJ da empresa, não estavam presentes no momento da operação. Ainda assim, deverão responder criminalmente pelos ilícitos, conforme previsto na legislação penal brasileira.