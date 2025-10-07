Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

PÂNICO NO HOSPITAL

Em possível surto, homem agride pessoas e ameaça destruir equipamentos da Santa Casa

Ferido no supercílio e sangrando, o homem também tentou enfrentar os policiais antes de se acalmar e aceitar atendimento

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, setor de pronto atendimento - Foto/Leonardo Guimarães
Um homem de 33 anos, supostamente em estado de surto, atacou pessoas, ameaçou quebrar coisas e agredir funcionários da Santa Casa de Paranaíba. Saiba detalhes da ocorrência:

