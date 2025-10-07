Um homem de 33 anos, supostamente em estado de surto, atacou pessoas, ameaçou quebrar coisas e agredir funcionários da Santa Casa de Paranaíba. Saiba detalhes da ocorrência:
PÂNICO NO HOSPITAL
Em possível surto, homem agride pessoas e ameaça destruir equipamentos da Santa Casa
Ferido no supercílio e sangrando, o homem também tentou enfrentar os policiais antes de se acalmar e aceitar atendimento
Dia das Crianças
Prefeitura promove programação especial em comemoração ao Dia das Crianças
Evento será realizado no dia 12 de outubro, no Centro de Eventos Carnaíba, com diversas atrações voltadas ao público infantil
DISK DROGAS
Polícia desarticula e prende entregadores de 'Disk Drogas' em Paranaíba
Os policiais localizaram os criminosos após colherem informações sobre o serviço de entregas durante patrulhamento no bairro de Lourdes
POLÍCIA
PRF apreende mais de 1,7 tonelada de drogas e submetralhadora em rodovias de MS
Operações durante o fim de semana resultaram em prisões, apreensão de armas e recuperação de veículo furtado em quatro cidades do Estado
POLÍCIA
Diarista é internado com hemorragia após espancamento em emboscada; vítima acusa ex-patrão
De acordo com a vítima, as agressões teriam ocorrido com chutes, socos e golpes de barra de ferro, depois de uma cobrança por um dia trabalhado
MORTE NAS PAINEIRAS
Após não receber resposta, cliente pula muro de residência e encontra vendedora de roupas morta no banheiro
Homem estranhou o sumiço da idosa ao tentar contato e ser informado por vizinhos que há dias ela não era vista no local
EDUCAÇÃO / PARANAÍBA
Secretário Hélio Daher anuncia conclusão da reforma da Escola José Garcia Leal até início do ano letivo de 2026
Em visita a Paranaíba, o secretário estadual de Educação garantiu a retomada das obras e destacou investimentos em infraestrutura, tecnologia e formação docente em Mato Grosso do Sul.