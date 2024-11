Embriagado, homem estaciona moto para descansar e perde veículo próximo à rodoviária

Final de ano terá show com Rick e Renner na Praça da República

O prefeito Maycol Queiroz anunciou show da dupla Rick e Rener em 20 de dezembro durante as comemorações do Natal em Paranaíba. Neste ano não haverá festa de réveillon na Praça do Carnaíba, isso porque, segundo o prefeito, não há artistas disponíveis e acessíveis para a virada do ano. Ainda sobre o final de ano, […]