Empresário nega paralização de obra e diz ter sido colocado em risco por falas de prefeito; vereador também reagiu a acusações

Durante sessão na Câmara Municipal, o vereador Fabiano Agi (PL) prestou esclarecimentos acerca da recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) relacionada às obras de canalização do córrego Fazendinha. Segundo o parlamentar, os trabalhos realizados pelo Governo do Estado seguem normalmente, uma vez que “não há sentença judicial determinando a suspensão”.

Agi apresentou documento emitido pela promotora de Justiça Juliana Nonato, que recomenda a paralisação imediata de obras em área localizada na Fazenda Santa Adélia, de propriedade do empresário José Álvaro Agi Filho. De acordo com o MPMS, os trabalhos foram iniciados sem a devida autorização ambiental e envolvem intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), com supressão de vegetação nativa e alteração do leito do córrego, utilizando maquinário da Prefeitura.

O vereador criticou declarações do prefeito Maycol Henrique Queiroz (PSDB), que, em entrevista à imprensa, defendeu a continuidade das obras para prevenir enchentes. Fabiano Agi ressaltou que a recomendação do MPMS é restrita à intervenção dentro da propriedade particular e não atinge o trecho executado pelo Estado.

O empresário José Álvaro Agi Filho também se manifestou, classificando-se como “vítima da situação”. Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, relatou ter descoberto, em agosto, a presença de máquinas da Prefeitura em sua fazenda realizando movimentações de terra sem sua autorização. Ele reforçou que a recomendação do MPMS não inviabiliza as obras fora da APP, mas apenas determina a paralisação imediata das intervenções irregulares dentro da área protegida.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) foi formalmente acionado pela promotoria para tomar as providências cabíveis no caso.

