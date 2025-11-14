Encontro 'Heróis da Educação' reúne e homenageia profissionais do ensino em Paranaíba

O evento “Encontro Heróis da Educação” movimentou a noite de quinta-feira (14) em Paranaíba, reunindo educadores da rede municipal e estadual. Organizada pelo professor Matteus Dutra, a iniciativa chegou à 5ª edição e entregou aos participantes o Troféu Elisete Jesus da Silva, criado em reconhecimento ao legado da professora que dá nome à premiação.

De acordo com o organizador, o encontro foi criado em 2019 com o objetivo de valorizar profissionais que contribuíram ou seguem contribuindo para a história da educação no município. “É uma forma de reconhecer quem dedicou a vida ao ensino e deixou marcas importantes na formação de alunos e na construção do sistema educacional local”, afirmou.

Nesta edição, 43 profissionais da educação foram homenageados. O público foi composto por docentes, gestores, familiares e convidados.

Matteus destacou que a realização contínua do encontro representa um marco para a categoria. “É um sentimento de gratidão a cada profissional da educação e também uma enorme alegria em poder proporcionar esse acontecimento raro à minha classe”, disse.

Ao final, o professor deixou uma mensagem aos educadores de Paranaíba: “A educação transforma vidas.”