Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

HOMENAGEM

Encontro 'Heróis da Educação' reúne e homenageia profissionais do ensino em Paranaíba

Homenagem celebrou carreiras dedicadas ao ensino e consolidou tradição criada há cinco anos

Leonardo Guimarães

Troféu Elisete Jesus da Silva, entregue aos homenageados da noite - Foto/Matteus Dutra
Troféu Elisete Jesus da Silva, entregue aos homenageados da noite - Foto/Matteus Dutra

O evento “Encontro Heróis da Educação” movimentou a noite de quinta-feira (14) em Paranaíba, reunindo educadores da rede municipal e estadual. Organizada pelo professor Matteus Dutra, a iniciativa chegou à 5ª edição e entregou aos participantes o Troféu Elisete Jesus da Silva, criado em reconhecimento ao legado da professora que dá nome à premiação.

De acordo com o organizador, o encontro foi criado em 2019 com o objetivo de valorizar profissionais que contribuíram ou seguem contribuindo para a história da educação no município. “É uma forma de reconhecer quem dedicou a vida ao ensino e deixou marcas importantes na formação de alunos e na construção do sistema educacional local”, afirmou.

Nesta edição, 43 profissionais da educação foram homenageados. O público foi composto por docentes, gestores, familiares e convidados.

Matteus destacou que a realização contínua do encontro representa um marco para a categoria. “É um sentimento de gratidão a cada profissional da educação e também uma enorme alegria em poder proporcionar esse acontecimento raro à minha classe”, disse.

Ao final, o professor deixou uma mensagem aos educadores de Paranaíba: “A educação transforma vidas.”

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos