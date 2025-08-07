Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

ENTRETENIMENTO

Enquete de rádio sobre 'escola e professor raiz' resgata memórias afetivas e ícones da educação em Paranaíba

A brincadeira agradou ouvintes e seguidores da emissora, que relembraram carinhosamente professores que marcaram histórias e vidas

Leonardo Guimarães

Quadra Municipal de Paranaíba, onde diversas escolas realizavam atividades esportivas - Foto/Acervo pessoal de Urcelina Moraes e Humberto Moraes
Quadra Municipal de Paranaíba, onde diversas escolas realizavam atividades esportivas - Foto/Acervo pessoal de Urcelina Moraes e Humberto Moraes

Uma enquete sobre “Escola das Antigas” e “Professor Raiz” feita pelo programa de rádio Tudo de Bom chamou a atenção dos ouvintes e seguidores da emissora nas redes sociais, no sábado, 2 de agosto. A atração, que vai ao AR aos sábados das 8h às 12h na Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, tem um formatado aberto, com bate papo, entrevistas, temas bem humorados e polêmicos, além de músicas que marcaram época em todos os gêneros e sorteio de prêmios. Comandado pelo psicólogo e comunicador Leonardo Guimarães, com participação do também comunicador Luciano Oliveira e do jornalista Roberto Chamorro, o programa pediu aos ouvintes e internautas para que visitassem suas memórias e resgatassem nomes de “professores raiz” que marcaram história no ensino e na vida de pessoas que estudaram em Paranaíba nas décadas passadas, nas hoje chamadas “escolas das antigas”, de acordo com os apresentadores.

“CONTA PRA GENTE – Molecada que hoje toca o terror na escola não aguentaria meia hora de aula em uma escola das antigas. Entrar em fila, cantar hino nacional, professora com voz de Marlboro… Era só para os fortes. O Tudo de Bom deste sábado quer saber: qual professor, e de qual matéria, causava calafrios na molecada mais capeta da escola? Fazer graça na aula deles era como assinar o passaporte para diretoria, com direito a reunião com os pais. Conta pra gente e concorra a prêmios. Envie seu áudio para nosso whats (67) 99272-4655 e concorra aqui e lá. O Tudo de Bom está no AR.”, dizia a provocação ao público, reproduzindo a imagem de uma professora que se tornou meme símbolo de “professor raiz” na internet.

A brincadeira agradou aos ouvintes e seguidores que participaram intensamente da atração, contanto histórias e relembrando de forma respeitosa, carinhosa e bem humorada nomes de professores que fizeram e fazem parte da rede de ensino do município, pública e privada. Mas, fundamentalmente, que marcaram a história de vida de cada um.

A enquete segue aberta no Facebook da emissora. Os apresentadores prometem convidar os professores mais citados na publicação para uma participação especial no programa. Clique aqui e veja a publicação na timeline da rádio na rede social.

Veja abaixo alguns relatos feitos até o fechamento desta matéria:

Tema do Programa Tudo de Bom, com imagem de um meme das redes sociais, em alusão a “professor raiz”.
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos