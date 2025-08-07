Enquete de rádio sobre 'escola e professor raiz' resgata memórias afetivas e ícones da educação em Paranaíba

Uma enquete sobre “Escola das Antigas” e “Professor Raiz” feita pelo programa de rádio Tudo de Bom chamou a atenção dos ouvintes e seguidores da emissora nas redes sociais, no sábado, 2 de agosto. A atração, que vai ao AR aos sábados das 8h às 12h na Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, tem um formatado aberto, com bate papo, entrevistas, temas bem humorados e polêmicos, além de músicas que marcaram época em todos os gêneros e sorteio de prêmios. Comandado pelo psicólogo e comunicador Leonardo Guimarães, com participação do também comunicador Luciano Oliveira e do jornalista Roberto Chamorro, o programa pediu aos ouvintes e internautas para que visitassem suas memórias e resgatassem nomes de “professores raiz” que marcaram história no ensino e na vida de pessoas que estudaram em Paranaíba nas décadas passadas, nas hoje chamadas “escolas das antigas”, de acordo com os apresentadores.

“CONTA PRA GENTE – Molecada que hoje toca o terror na escola não aguentaria meia hora de aula em uma escola das antigas. Entrar em fila, cantar hino nacional, professora com voz de Marlboro… Era só para os fortes. O Tudo de Bom deste sábado quer saber: qual professor, e de qual matéria, causava calafrios na molecada mais capeta da escola? Fazer graça na aula deles era como assinar o passaporte para diretoria, com direito a reunião com os pais. Conta pra gente e concorra a prêmios. Envie seu áudio para nosso whats (67) 99272-4655 e concorra aqui e lá. O Tudo de Bom está no AR.”, dizia a provocação ao público, reproduzindo a imagem de uma professora que se tornou meme símbolo de “professor raiz” na internet.

A brincadeira agradou aos ouvintes e seguidores que participaram intensamente da atração, contanto histórias e relembrando de forma respeitosa, carinhosa e bem humorada nomes de professores que fizeram e fazem parte da rede de ensino do município, pública e privada. Mas, fundamentalmente, que marcaram a história de vida de cada um.

A enquete segue aberta no Facebook da emissora. Os apresentadores prometem convidar os professores mais citados na publicação para uma participação especial no programa. Clique aqui e veja a publicação na timeline da rádio na rede social.

Veja abaixo alguns relatos feitos até o fechamento desta matéria: