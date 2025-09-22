Enxame de abelhas ataca pedestres e ciclistas na Praça da República

Um enxame de abelhas atacou pedestres e ciclistas na manhã desta segunda-feira (22) na Praça da República, em Paranaíba (MS). O Corpo de Bombeiros foi acionado após diversos chamados, isolou parte do local e orientou a população a evitar a área.

O enxame se fixou em uma figueira tradicional da praça, ponto de grande circulação de pessoas, e reagiu de forma agressiva ao movimento dos transeuntes. A situação provocou correria e preocupação entre moradores. Algumas pessoas chegaram a ser picadas e precisaram de atendimento, mas não houve registro de casos graves até o momento.