Início Paranaíba

OCORRÊNCIA

Enxame de abelhas ataca pedestres e ciclistas na Praça da República

Insetos se fixaram em uma figueira centenária no Praça da República e causaram correria entre frequentadores do local.

Roberto Chamorro

Corpo de Bombeiros isolou parte da área após moradores relatarem ataques; retirada segura dos insetos deve ocorrer à noite
Corpo de Bombeiros isolou parte da área após moradores relatarem ataques; retirada segura dos insetos deve ocorrer à noite

Um enxame de abelhas atacou pedestres e ciclistas na manhã desta segunda-feira (22) na Praça da República, em Paranaíba (MS). O Corpo de Bombeiros foi acionado após diversos chamados, isolou parte do local e orientou a população a evitar a área.

O enxame se fixou em uma figueira tradicional da praça, ponto de grande circulação de pessoas, e reagiu de forma agressiva ao movimento dos transeuntes. A situação provocou correria e preocupação entre moradores. Algumas pessoas chegaram a ser picadas e precisaram de atendimento, mas não houve registro de casos graves até o momento.

De acordo com os bombeiros, a retirada segura dos insetos deve ocorrer apenas à noite, quando a atividade das abelhas diminui. Enquanto isso, a recomendação é que pedestres, ciclistas e motoristas evitem a região central.

O alerta é reforçado principalmente para idosos, crianças e pessoas com alergia a picadas de insetos.

