Início Paranaíba

Reconhecimento

Equipe de transferência de pacientes recebe homenagem na Câmara de Paranaíba

A Moção de Aplauso aos profissionais da saúde foi aprovada por unanimidade no plenário da casa

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Parte interna de uma ambulância utilizada para transporte de pacientes em estado de emergência - Foto/Arquivo
Parte interna de uma ambulância utilizada para transporte de pacientes em estado de emergência - Foto/Arquivo

A equipe de transferências entre hospitais da Santa Casa de Paranaíba recebeu uma Moção de Aplauso durante a sessão de segunda-feira (15), na Câmara Municipal de Paranaíba. A homenagem foi proposta pelo vereador Maicom Ricardo de Freitas Grotto (PSB) e aprovada por unanimidade em plenário. Confira o que disseram representantes da equipe hospitalar à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

